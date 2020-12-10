Kaymak ile unun kavrulmasından doğan tescilli lezzet: Sivrihisar höşmerim tatlısı - Son Dakika

Kaymak ile unun kavrulmasından doğan tescilli lezzet: Sivrihisar höşmerim tatlısı

10.12.2020 11:07
Kaymak ile unun kavrulmasından doğan tescilli lezzet: Sivrihisar höşmerim tatlısı, System.String[]

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin mutfak kültüründe yer alan damak tatlarından coğrafi işaretli "Sivrihisar höşmerim tatlısı", kendine has lezzetiyle ilgi görüyor.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin mutfak kültüründe yer alan damak tatlarından coğrafi işaretli "Sivrihisar höşmerim tatlısı", kendine has lezzetiyle ilgi görüyor.

Sivrihisar Belediyesince yöresel lezzetlere sahip çıkmak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurulmasının ardından 28 Eylül'de "Sivrihisar höşmerim tatlısı" adıyla ürünün tescili yapıldı.

Türkiye'nin birçok kentinde aynı isimle anılsa da "Sivrihisar höşmerim tatlısı"nın lezzet serüveni, kısık ateş üzerindeki tavanın içinde eritilen kaymağa, un eklenip kavrulmasıyla başlıyor.

Kavrulurken topaklaşmaması için kaşık yardımıyla ezilerek karıştırılan höşmerim, daha sonra bir tepsiye alınıp kare biçiminde kesiliyor. Tepsiyle fırınlanan höşmerim, altı ve üstü kızarıncaya kadar bekletiliyor.

Kızardıktan sonra fırından çıkarılan tatlı, sıcakken üzerine dökülen şerbet, pekmez, bal, reçel ya da süt reçeliyle servis ediliyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yerel miraslarına sahip çıkmak için coğrafi işarete konu olabilecek ürünleri tespiti amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle ilçeyle özdeşleşmiş ürünleri tespit ettiklerini belirten Yüzügüllü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak Sivrihisar muska baklavasının coğrafi işaret tescili ile ilgili başvurusunu gerçekleştirip baklavamızı tescil ettirdik. Akabinde Sivrihisar dövme sucuğu ve höşmerim tatlısı için TÜRKPATENT Coğrafi İşaretler Daire Başkanlığına yaptığımız başvuru, incelemenin yapılmasının ardından kabul edildi. Böylece ilçemize 3 coğrafi işaret tescili kazandırdık. Sivrihisar'a ve Sivrihisarlı hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Yöresel lezzetlerimize sahip çıkıyor ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz."

"Müthiş bir kokusu ve lezzeti var"

İşletmesinde ilçeye özgü höşmerimi yapıp satan Canan Damlacı ise Sivrihisar muska baklavasının ardından höşmerimin de tescillenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaymak ve unla yapılan Sivrihisar höşmeriminin çok farklı bir lezzetinin bulunduğunu anlatan Damlacı, şöyle konuştu:

"İlçeye ait çok eski bir lezzet. Evde kaymak varsa yemeğin arkasından yenilmesi için hemen yapılabilen bir tatlı. Sivrihisar'da her evde yapılan bir tatlıdır. Özellikle şehir dışından ilçeye gelip Sivrihisar höşmerim tatlısını tadanlar bir daha istiyor. Sadece kaymak ve unla yapılıyor. İçine süt girmiyor. İçinde başka hiçbir katkı maddesi yok. Hassas bir hamur olduğu için tepsiye konulduktan sonra kesiyoruz. Kızardıktan sonra keserseniz dağılır ve şekli bozulur. Sıcak servis ediliyor. Kızarıp tabağa alındıktan sonra tatlandırıcılar hamurla birleşiyor. Müthiş bir kokusu ve lezzeti var. Hazırlanması en fazla yarım saatinizi alır."

Damlacı, genellikle yemeğin arkasından yenilen Sivrihisar höşmerim tatlısının şimdilerde çayla da tüketildiğini belirtti.

Tatlının ilçenin ilgi çeken lezzetleri arasında girdiğini bildiren Damlacı, "Ankara'ya, Antalya'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Afyonkarahisar'a ve birçok ile gönderiyoruz. Soğuk paket olarak veriyoruz. Evlerinde ısıtıp tüketiyorlar." ifadesini kullandı.

Sivrihisar, Eskişehir, Eylül, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaymak ile unun kavrulmasından doğan tescilli lezzet: Sivrihisar höşmerim tatlısı - Son Dakika Ekonomi


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