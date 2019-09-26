Toplantıda konuşan Vali Osman Kaymak, Samsun'un potansiyelinin çok yüksek bir şehir olduğunu ve bu potansiyellerin çok daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Samsun dört ulaşım ağı üzerinde olması, ovalarının olması, ilk adım kenti olması nedeniyle büyük özellikleri olan bir ildir" dedi.



Samsun Turizmi Geliştirme Toplantısı bir otelde gerçekleşti. Toplantıya çok sayıda turizm sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Vali Kaymak, "Turizm Türkiye'de ve dünyada gelir kaynaklarından birisi. Samsun'da turizmde nerede olduğumuza baktığımızda, çok iyi bir yerde olmadığımızı ama sürekli de artan bir ivmemiz olduğunu görüyoruz. İlimize gelen turist sayılarına baktığımızda, 400-500 binlerden bu sene 800 bine ulaştık. Ama bunlar Samsun için çok da büyük rakamlar değil. Samsun turizm potansiyelini çok iyi değerlendiremeyen bir il. Bu anlamda hepimize görevler düşüyor" diye konuştu.



"Samsun turizminin 5 yıllık eylem planı hazırlanıyor"



Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) öncülüğünde bütün sektörlerin eylem planlarının çalışıldığını ve turizm sektörünün 5 yıllık eylem planının hazırlandığını ifade eden Kaymak, "Bugün konuşacağımız konuların birçoğu orada da konuşuldu. O eylem planının da bize yol göstereceğini düşünüyorum. Öyle bir şehir vardır ki; çabalasanız da adım atamazsınız ama Samsun'da çabalanması halinde tarım, sanayi ve turizm başta olmak üzere sektörlerin her birinde yol alınabilir. İşlenecek, geliştirilecek, üretime ve istihdama dönüştürülecek alanlar bunlar. O anlamda Samsun'un potansiyeli yüksek diyoruz. Gerçek manada el birliğiyle, ortak akıl kullanılarak sonuca ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.



Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun'da yaptığı sahil düzenlemesinin şehrin çıtasını yükselttiğini söyleyen Kaymak, "Dışarıdan gelenler için şehrimiz albenisi yüksek bir kente dönüştü. Şimdi un var, yağ var, şeker var helva yapma zamanı. Şuan oteller, gelen insanlara sunulacak hizmetler ve şehircilik anlamındaki görseller turistler için çok güzel bir görüntü veriyor. İki yıldır Samsun'dayım ve ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerim Samsun'un çok geliştiğini söylüyorlar. 15-20 yıl önce denizden yararlanamayan bir şehirken şu anda 7-8 tane mavi bayraklı plajımız ve çok güzel sahil düzenlememiz var. Bu anlamda Yusuf Ziya Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Şehrin çıtasını yükseltmiş. Şimdi yeni belediye başkanlarımızla bu çıtayı ileri götürmemiz lazım. Elimizde güzel bir ürün var: 'Samsun'. Samsunu pazarlamamız lazım. Daha çok insanın buraya gelmesi ve bu şehrin güzelliklerinin diğer şehirlerle, dünyayla paylaşılması lazım" ifadelerini kullandı.



Vali Osman Kaymak'ın konuşmasının ardından toplantı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen'in sunumları ve sektör temsilcileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla devam etti.



Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş katıldı. - SAMSUN