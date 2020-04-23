Kaymakam 23 Nisan doğumlu özel insan Mustafa'nın doğum gününü kutladı - Son Dakika

Kaymakam 23 Nisan doğumlu özel insan Mustafa'nın doğum gününü kutladı

Kaymakamdan sürpriz doğum günü kutlamadı

NEVŞEHİR - Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 10.yaş gününü kutlayan Mustafa Burak'a sürpriz doğum günü pastası kesti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum gününü kutlayan 10 yaşındaki Mustafa Burak'a Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu tarafından sürpriz doğum günü pastası kesti. Kaymakam Mert Kumcu tarafından doğum günü kutlanan 10 yaşındaki Mustafa'nın mutluluğu görülmeye değerdi.

Kaymakam Kumcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarılamasak da, dokunamasak da yüzündeki gülümseme yeter. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Mustafa Burak" sözlerini paylaştı.