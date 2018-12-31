Kaymakam Abban'dan Yeni Yıl Mesajı

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kaymakam Abban, mesajında yeni yılın huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.



Her yeni yılın yeni umutlar ile geldiğini aktaran Abban, mesajda "2018 yılını geride bırakırken, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir hayat sürmeleri konusunda umutlu olduğumuz yeni bir yıla giriyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, halkımızın huzur ve güvenine kasteden hain terör saldırılarına maruz kalarak hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza ve şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da birlik ve beraberliğimize yönelen bu tehditlerin başarıya ulaşma şansları yoktur. Bizlere düşen birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi daha çok severek ilçemiz ve ülkemiz için çalışmaktır." ifadelerine yer verdi.

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