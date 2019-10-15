Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor
Son Dakika Yaşam Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor

2 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Yüylük ve Selkisaray köylerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu: Devletimiz köylerimize yatırımlarını aralıksız sürdürüyor, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, ilçeye bağlı Yüylük ve Selkisaray köylerinde devam eden yatırımları yerinde inceledi.


Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Selkisaray köyümüzde devam eden köy konağı inşaatımızı kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Köyümüz için oldukça önemli olan bu yatırımın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca Yüylük köyünde alt yapı ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeme çalışmalarına başlanıldı. İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ile beraber parke yapılan alanlarda ve köyün çeşitli bölgelerinde incelemelerde bulunduk. Devletimiz köylerimizde yatırımlarına aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:33 Kaynak: İHA
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