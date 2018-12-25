Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu: Dumlupınar'da Su Sorunu Olan Köyümüz Kalmayacak

Kaymakam Abbasoğlu: Dumlupınar'da Su Sorunu Olan Köyümüz Kalmayacak

7 dakika önce

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile birlikte ilçeye bağlı Eyidemir köyünde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Abbasoğlu: Dumlupınar'da Su Sorunu Olan Köyümüz Kalmayacak, System.String[]
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile birlikte ilçeye bağlı Eyidemir köyünde yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Eyidemir köyünde yapımı tamamlanan su deposunun kesin kabul işlemleri için gerekli incelemeyi yapan heyet, mevcut eksikleri tespit ederek kısa sürede giderilmesi konusunda yüklenici firmaya talimatlarını iletti. Kaymakam Abbasoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Hedefimiz kısa sürede Dumlupınar ilçemize bağlı tüm köylerimizde sağlıklı su depolarının olmasını sağlamak" dedi.

Daha sonra Kaymakam Abbasoğlu, Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezi personeli ile birllikte Eyidemir köyünde verilen sağlık hizmetlerini yerinde denetledi ve köy halkı ile sohbet ettikten sonra ayrıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:46 Kaynak: İHA

Yaşam
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