Kaymakam Abbasoğlu: Dünyadaki Bir Çok Ülke Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelmiştir
38 dakika önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri ilçede kurulan Rüzgar Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde protokol üyeleri ilçede kurulan Rüzgar Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti.
Ziyarete Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, Emniyet Amiri İbrahim Kurt
ve İlçe Müftüsü Yunus Yüksek katıldı
Rüzgar Enerji Santrali hakkında Elektrik Mühendisi Celal Ayan ve Makine Mühendisi
Volkan Sert 'ten bilgiler alan Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Dünyadaki bir çok ülke günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumdadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri daha az masraflı olması ve çevreye zarar vermemesidir. Özellilke rüzgar enerjisinden elektrik üretmek günümüzde fazlasıyla yaygınlaşmıştır.Rüzgar enerjisinin kullanılması Türkiye
için bir çok avantajla beraber ilk olarak, dış ülkelere olan enerji bağımlılığımızı azaltmakta olup istihdam sağlaması açısından önemlidir." dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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