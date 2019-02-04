Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu: Dünyadaki Bir Çok Ülke Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelmiştir

Kaymakam Abbasoğlu: Dünyadaki Bir Çok Ülke Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelmiştir

38 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri ilçede kurulan Rüzgar Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti.

Kaymakam Abbasoğlu: Dünyadaki Bir Çok Ülke Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelmiştir, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri ilçede kurulan Rüzgar Enerjisi Santrali'ni ziyaret etti.

Ziyarete Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt ve İlçe Müftüsü Yunus Yüksek katıldı

Rüzgar Enerji Santrali hakkında Elektrik Mühendisi Celal Ayan ve Makine Mühendisi Volkan Sert 'ten bilgiler alan Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Dünyadaki bir çok ülke günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş durumdadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri daha az masraflı olması ve çevreye zarar vermemesidir. Özellilke rüzgar enerjisinden elektrik üretmek günümüzde fazlasıyla yaygınlaşmıştır.Rüzgar enerjisinin kullanılması Türkiye için bir çok avantajla beraber ilk olarak, dış ülkelere olan enerji bağımlılığımızı azaltmakta olup istihdam sağlaması açısından önemlidir." dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam
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