Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı
Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı

Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı

6 saat önce

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma tarafından gece yapılan yol uygulamasına katıldı.

Kaymakam Abbasoğlu, gece yapılan yol uygulamasına katıldı, System.String[]

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma tarafından gece yapılan yol uygulamasına katıldı.


Dumlupınar istasyon kavşağında uygulama noktasında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yapılan çalışmalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik'ten bilgi aldı.


Abbasoğlu, sürücülerle sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu ve uygulamaya katılan polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Mustafa Çelik, Dumlupınar, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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