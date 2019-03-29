Kaymakam Abbasoğlu: Hepimiz Vatan İçin, Ülke Bütünlüğü İçin Çalışan Hizmet Erleriyiz
1 saat önce
Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu,,Emniyet Amiri İbrahim Kurt ilçede vatani görevini yapmakta olan askerleri ziyaret etti.
Dumlupınar
Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu,,Emniyet Amiri İbrahim Kurt
ilçede vatani görevini yapmakta olan askerleri ziyaret etti.
Ziyarette vatani görevini Dumlupınar ilçesinde yapan askerlerle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordular.
Kurtuluşun yeri olan Dumlupınar topraklarında vatani görev yapmanın ayrıcalığını belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Hepiniz anne ve babalarınızın bize emanetisiniz Dumlupınar'da ise aileniz biziz. Sizlerle aynı karavanadan yemek yemek bizim için bir onurdur. Hepimiz vatan için, ülke bütünlüğü için çalışan hizmet erleriyiz. Hiç birimizin birbirimizden farkı yok. Rabbim ülkemiz üzerinde kirli emelleri olan ellerden ülkemizi korusun "ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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