Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu: Köy yollarımız yüksek kalite de ulaşım imkanına kavuşuyor
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Kaymakam Abbasoğlu: Köy yollarımız yüksek kalite de ulaşım imkanına kavuşuyor

10 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy-Büyükaslıhanlar Grup Köy Yolu BSK asfalt kaplaması çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Kaymakam Abbasoğlu: Köy yollarımız yüksek kalite de ulaşım imkanına kavuşuyor, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Ağaçköy-Büyükaslıhanlar Grup Köy Yolu BSK asfalt kaplaması çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Ağaçköy ve Büyükaslıhanlar yolunda genişletme ve sıcak asfalt öncesi temel alt yapı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte, Kütahya İl Özel İdaresi 2019 yatırım programına alınan, Ağaçköy- Büyükaslıhanlar Grup Köy Yolu BSK asfalt kaplaması çalışmalarına başlanıldı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Ağaçköy- Büyükaslıhanlar Grup Köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Abbasoğlu'na Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Vekili Levent Tarım, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, İlçe Özel İdare Müdürü Kalender Yapıcı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş eşlik etti.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Kütahya İl Özel İdaresi ile Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında 3 buçuk kilometre BSK asfaltla kaplanması işinin tamamlanmasıyla birlikte köy yollarımız yüksek kalite de ulaşım imkanına kavuşacak ve vatandaşlarımızın yaşam şartları daha da iyileşecek" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
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