Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor
Son Dakika Yaşam Kaymakam Abbasoğlu köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor

Kaymakam Abbasoğlu köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor

7 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, köyleri ziyaret edip yatırımları yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.

Kaymakam Abbasoğlu köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, köyleri ziyaret edip yatırımları yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor.


İlçeye bağlı Allıören köyünü ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylerimizi kurum amirlerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Sorunları yerinde dinleyip kurum amirlerimize hemen iletiyor ve gereğinin yapılması talimatını veriyoruz. Köylerimizde ekonomik açıdan neler yapılabilir, çiftçilik ve hayvancılığın yaygınlaştırılması nasıl sağlanır konularını istişare ediyoruz. Bugün ziyaret ettiğimiz Allıören köyümüzde, Dumlupınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Allıören Seyit Ali Sultan Dede Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliği ile yapılan binanın inşaatında başlatılan çalışmaları yerinde inceledik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla güne peş peşe yaşanan 3 depremle uyandı
İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar İstanbul'da yaşayanlar dikkat! 20 saatlik su kesintileri başladı 2 günde 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:45:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]