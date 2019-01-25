Kaymakam Abbasoğlu: Köylerimizde Yarım Kalan İş Kalmayacak
12 dakika önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonu'da gerçekleşti.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonu'da gerçekleşti.
Toplantı, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Selkisaray Köy Muhtarı Yusuf Aygahoğlu, Özel İdare Müdürü Kalendar Yapıcı ve özel idare personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Tüm köylerimizde yarım kalan tüm işlerimizi tamamlıyoruz. Köylerimizdeki su depolarının bakımlarını aksatmadan yapacağız. Bazı köylerimizde yarım kalan parke taşı döşeme işini kısa sürede bitirip köylümüzü çamurlu yollardan kurtaracağız. Ayrıca toplantıda 2019 yılında hangi köy yollarımıza sıcak asfalt çalışması yapılacağı konusunu karara bağladık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:43 Kaynak: İHA
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