Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu: "Öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim almalı"
Son Dakika Yaşam Kaymakam Abbasoğlu: 'Öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim almalı' - Son Dakika

Kaymakam Abbasoğlu: "Öğrencilerimiz en iyi şartlarda eğitim almalı"

6 saat önce

Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı incelemelerde eksiklikler gören Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, verdiği talimatla okulda tadilat çalışmalarını başlattı.

Kaymakam Abbasoğlu:

Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı incelemelerde eksiklikler gören Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, verdiği talimatla okulda tadilat çalışmalarını başlattı.


Okulun bakımının yapılmadığını gördüğünü ve duruma hemen müdahale ettiğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması bizim en önemli görevlerimizden biridir. Okulumuza ziyaret ettiğimizde boya, kapılarda var olan sorunlar ve görüntü kirliliği olduğunu tespit ettik. Gerekli tespitleri yapıp Kaymakamlık makamımızın tarafından hemen çalışmalara başladık. ihtiyaç duyulan kısımlardaki bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede bitireceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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