Kaymakam Abbasoğlu, okul servisleri ve okulun onarım yapılacak bölümlerini kontrol etti

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı ziyarette eksik gördüğü çalışmaların acil yapılması talimatını verdi.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı ziyarette, okulun fiziki durumu, güvenlik, temizlik ve hijyen başta olmak üzere, ısınma ve soğutma sistemi, eğitim araç ve gereçlerinin yeterliliği, öğrenci servislerinin işleyişi konularında yerinde inceleme yaptı. İncelemelerde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve Birlik Müdürü Ahmet Yeter'de bulundu.



Bakım ve onarımın yapılacağı kısımları yerinde gören Kaymakam Abbasoğlu, çalışmaların en kısa sürede başlatılıp bitirilmesi talimatını verdi. - KÜTAHYA