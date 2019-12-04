Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu, okul servisleri ve okulun onarım yapılacak bölümlerini kontrol etti
Son Dakika Yaşam Kaymakam Abbasoğlu, okul servisleri ve okulun onarım yapılacak bölümlerini kontrol etti - Son Dakika

Kaymakam Abbasoğlu, okul servisleri ve okulun onarım yapılacak bölümlerini kontrol etti

6 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı ziyarette eksik gördüğü çalışmaların acil yapılması talimatını verdi.

Kaymakam Abbasoğlu, okul servisleri ve okulun onarım yapılacak bölümlerini kontrol etti, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı ziyarette eksik gördüğü çalışmaların acil yapılması talimatını verdi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu'nda yaptığı ziyarette, okulun fiziki durumu, güvenlik, temizlik ve hijyen başta olmak üzere, ısınma ve soğutma sistemi, eğitim araç ve gereçlerinin yeterliliği, öğrenci servislerinin işleyişi konularında yerinde inceleme yaptı. İncelemelerde Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve Birlik Müdürü Ahmet Yeter'de bulundu.


Bakım ve onarımın yapılacağı kısımları yerinde gören Kaymakam Abbasoğlu, çalışmaların en kısa sürede başlatılıp bitirilmesi talimatını verdi. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
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