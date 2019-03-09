Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın Hiçbir Zaman Mağduriyet Yaşamasını İstemiyoruz

Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın Hiçbir Zaman Mağduriyet Yaşamasını İstemiyoruz

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eyidemir köyünde tıkanan kanalizasyon hattının taşması ve çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı yenileme çalışması ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun bizzat koordine etmesiyle çözümlendi.

Kaymakam Abbasoğlu: Vatandaşlarımızın Hiçbir Zaman Mağduriyet Yaşamasını İstemiyoruz, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Eyidemir köyünde tıkanan kanalizasyon hattının taşması ve çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı yenileme çalışması ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun bizzat koordine etmesiyle çözümlendi.

Eyidemir köyü alt yapı çalışmaları da Dumlupınar Özel İdare Ekipleri tarafından yenilendi.

Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Bazı mahallelerde oluşan yoğun çamuru engellemek için mıcır dökülüp, tesviye işlemleri köyümüzde yapıldı. Allıören Eyidemir bağlantı yolundaki menfez çalışma işlemleri yapılmıştır. Vatandaşlarımızın hiçbir zaman mağduriyet yaşamasını istemiyoruz, Çözüm odaklı planlar yapıp, uygulama konusunda azami derecede olaylara hızlı müdahale etme gayreti içerisindeyiz ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Kütahya, Dumlupınar, Yaşam
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