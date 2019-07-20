Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç'tan yaşlılara ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç'tan yaşlılara ziyaret

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, köylerde yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç'tan yaşlılara ziyaret, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, köylerde yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Levent Tarım ve Kızılcaköy Muhtarı Yaşar Özçelk ile beraber Kızılcaköy' de ikamet eden Süleyman Akgün ve ailesini Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, yaşlı vatandaşlarımızın sıkıntılarının giderilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi.

İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan özellikle kimsesiz aileleri ve hastaları sık sık ziyaret ettiklerini vurgulayan Kaymakam Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Akağaç, "Yaşlılarımızın sıkıntılarını kendilerinden dinledik. Hastalar için tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkanlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra devletimizin imkanlarının elverdiği ölçüde kendilerine yardımcı olacağımızı ifade ettik" diye konuştular. - KÜTAHYA
Şemsettin Akağaç, Dumlupınar, Jandarma, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı İngiliz turiste tecavüz eden 12 İsrailli genç, o anları kameraya çekmiş Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:35:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Abbasoğlu ve Başkan Akağaç'tan yaşlılara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]