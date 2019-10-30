Son Dakika Haberleri: Kaymakam Acar'a hayırlı olsun ziyareti
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Kaymakam Acar'a hayırlı olsun ziyareti

41 dakika önce

Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Acar'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çenet ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, göreve yeni başlayan ve Taşköprülü olan Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Çenet vekalet ettiği Hanönü ilçesine atanan Acar'a başarılar diledi.

Hanönü kaymakamı Zeynep Acar da Çenet ve Çatal'a teşekkür etti.

Ziyarete Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da katıldı.

Abdullah Çatal, Zeynep Acar, Taşköprü, Hanönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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