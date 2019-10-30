Kaymakam Acar'a hayırlı olsun ziyareti

Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çenet ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, göreve yeni başlayan ve Taşköprülü olan Hanönü Kaymakamı Zeynep Acar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Çenet vekalet ettiği Hanönü ilçesine atanan Acar'a başarılar diledi.

Hanönü kaymakamı Zeynep Acar da Çenet ve Çatal'a teşekkür etti.

Ziyarete Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar da katıldı.