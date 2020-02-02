Kaymakam Açıkgöz ile Demir, Çamaltı köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünü ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.



Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde köy konağında köylülerle bir araya geldi. Burada köylülerle bir süre sohbet eden Açıkgöz ve Demir, ardından köyü gezerek köylülerin istek ve taleplerini dinledi.



Ardından Kaymakam Açıkgöz ve Murat Demir, yine Cide ilçesine bağlı Beşevler köyünde ikamet eden Güneydoğu Anadolu Gazisi Ramazan Özçelik'in kardeşi Nadir Özçelik'i de ziyaret etti.



AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve iş adamı Murat Demir, "Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Cide'mize geldik. Cide'de ilk olarak Çamaltı köyünde köy konağında köylülerimizle bir araya geldi. Köylülerimizde bir süre sohbet ettikten sonra köy merkezini ve Ulu Mahallesini ziyaret ettik. Bizi yalnız bırakmayan Çamaltı Köyü Muhtarımız Hüseyin Koç, Koçlar Köyü Muhtarımız Hasan Çin, Konuklar Köyü Muhtarımız Mustafa Güneş ve Cide Orman İşletme Şefimiz ile kalabalık köylülerimiz katıldı. Köylülerin istek ve taleplerini dinledik. Sayın Cide Kaymakamımız Ali Açıkgöz, köylülerimizle tek tek ilgilendi. Bu akşam Beşevler Köyü Muhtarımız Sayın Hasan Akyol, Güneydoğu Gazimiz Ramazan Özçelik kardeşi Nadir Özçelik daveti üzerine Beşevler Köyümüzü ziyaret ettik. Kendilerin ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum" dedi. - KASTAMONU