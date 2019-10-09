Son Dakika Haberleri: Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak
Son Dakika Güncel Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak

Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak

42 dakika önce

Bosna Hersek'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince geleceğin kaymakamlarına daha iyi yönetici olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak için kültür ve ortak mirası tanıma programı düzenlendi.

Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak, System.String[]

Bosna Hersek'te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesince geleceğin kaymakamlarına daha iyi yönetici olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlamak için kültür ve ortak mirası tanıma programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi personeli ve kaymakam adaylarından oluşan 103 kişilik grup, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) başkent Saraybosna'daki okullarını ziyaret etti.

Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Osmanlı coğrafyasını ziyaret etmek olduğunu belirterek, "Atalarımızın bıraktığı mirası yerinde görmek ve Boşnak halkını ziyaret etmek amacıyla kaymakamlarımızı her yıl getiriyoruz Bosna Hersek'e. "dedi.

Dört gün sürecek program kapsamında Mostar, Visegrad ve Srebrenitsa şehirlerini de ziyaret edeceklerini söyleyen Çakırtaş, "Özellikle yönetici olan kaymakamlara atalarımızın bıraktığı mirası göstermek ve gelecekteki yönetici yaşamlarında ilham kaynağı olmak açısından bu programı düzenledik." diye konuştu.

TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır da TMV'nin Balkanlar'daki çalışmaları hakkında kaymakam adaylarını bilgilendirdiklerini, Balkanlar'da 5 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktardı.

İçişleri Bakanlığı, Saraybosna, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor
Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:30:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam adayları Bosna Hersek'te ortak kültürü tanıyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]