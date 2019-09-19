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Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı

2 saat önce

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.

Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı, System.String[]

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15 
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