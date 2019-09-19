Kaymakam Adaylığı Sınavı'na başvurular başladı
2 saat önce
ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.
ÖSYM tarafından 9 Kasım'da uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:15
Davutoğlu'ndan sonra istifa eden Ömer Ünal: Yeni parti Kasım'da açıklanıyor Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)