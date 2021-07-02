Kaymakam Adem Eser Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu' Nda Düzenlen Karne Törenine Katıldı. - Son Dakika

Kaymakam Adem Eser Lütfiye Kerim Tahsildaroğlu Anaokulu' Nda Düzenlen Karne Törenine Katıldı.
02.07.2021 23:06
Kaymakam Adem ESER Lütfiye Kerim TAHSİLDAROĞLU Anaokulu' nda düzenlen Karne Törenine katıldı.
Kaymakam Adem ESER Lütfiye Kerim TAHSİLDAROĞLU Anaokulu' nda düzenlen Karne Törenine katıldı. Lütfiye Kerim TAHSİLDAROĞLU Anaokulu' nda düzenlen 2020-2021 Eğitim Öğretim Yıl sonu Karne Töreni Kaymakam Adem ESER, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mehmet ETİK ile Okul Müdürü ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşti. Törende karnelerini alan öğrencilerinin sevincini paylaşan Kaymakam ESER, öğrencilerimizin hayatları boyunca başarılı olmaları temennilerinde bulundu.
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