Son Dakika Haberleri: Kaymakam Akbulut öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı
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Kaymakam Akbulut öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı

1 saat önce

Yunak ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un da katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Akbulut öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı, System.String[]

Yunak ilçesinde Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'un da katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Yunak ilçesinde "Yunak İçin Kitap Vakti" projesi kapsamında Yunak Kaymakamlığı ile 100. Yıl Atatürk Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen etkinliğe daire ve kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ile kitap okudu.

Yunak 100. Yıl Atatürk Halk Kütüphanesi'de yapılan etkinliğin ardından öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Akbulut burada yaptığı açıklamada, "Eğitime daha iyi bir nitelik katmak ve toplumun bütün kesimlerinde okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik." dedi.

Programın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilen bin 100 adet kitabın tanıtımı için açılış kurdelesi kesildi.

Etkinliğe Kaymakam Akbulut'un yanı sıra Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş, Kütüphane Müdürü Şevket Turoğlu, daire ve kurum amirleri ile muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:36 Kaynak: AA
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