Son Dakika Haberleri: Kaymakam Akbulut, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

Kaymakam Akbulut, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı

59 dakika önce

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçedeki okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kaymakam Akbulut, Okul Müdürleriyle Toplantı Yaptı, System.String[]
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçedeki okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim-öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapıldı.

Yapılması planlanan çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda okul müdürlerinden özellikle veli ziyaretlerine ağırlık vermelerini söyleyen Kaymakam Akbulut, eğitim ve öğretimde başarı için öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması gerektiğini belirtti.

Akbulut, "İlçedeki öğrencilerin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve zinde yaşamlarının olması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri ve özellikle kimsesiz çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Akbulut başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, şube müdürleri ve ilçede görev yapan okul müdürleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Yunak, Güncel
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