Kaymakam Akbulut'tan Eğitime Destek Verenlere Plaket

Yunak
'ta eğitime destek veren hayırsever iş adamları plaketle ödüllendirildi.
İlçede 2018-2019 eğitim öğretim yılı etkinlikleri kapsamında Kaymakamlık
tarafından başlatılan "Adınız Sınıflarda Yaşasın" kampanyasına destek veren iş adamlarına İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından plaket verildi.
Kaymakam Akbulut, duyarlılıklarından dolayı iş adamlarına teşekkür etti.
Eğitime verilen desteğin önemine değinen Akbulut, "Sosyal sorumluluklarının farkında olan, eğitim gönüllüsü iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. İş adamlarımızın örnek olmasını, ilerleyen yıllarda bu hayırsever gönüllü eğitimcilerin sayının artmasını diliyorum" dedi.
Kaymakamlıkta gerçekleştirilen plaket törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve hayırsever iş adamları katıldı.