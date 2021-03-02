Çatak Kaymakamı Akbulut'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yeni normalleşme adımları kapsamında açılan iş yerleri ve okulları ziyaret etti.

Çatak ilçesinde yeni kontrollü normalleşme ile ilk orta ve liselerde yüz yüze eğitim başladı, işletmeler açıldı.

Kaymakam Akbulut, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçelerini ziyaret ederek, işletmecilerle sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan Akbulut, "Dün akşam yayınlanan genelgede belirtilen kurallara, önceki gibi bundan sonrada herkesin hassasiyet göstererek uyacağına eminim. Maske, mesafe ve temizlik konusunda gösterdikleri duyarlı davranışlarının devam etmesini diliyorum. Aksi takdirde kaldırılan kısıtlamalar geri gelir. Denetimler de sürecek." dedi.

Akbulut, ardından okulları ziyaret ederek, alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı.