Son Dakika Haberleri: Kaymakam Akbulut'un Okul Ziyaretleri

Kaymakam Akbulut'un Okul Ziyaretleri

1 saat önce

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçedeki okul ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Akbulut'un Okul Ziyaretleri, System.String[]
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, ilçedeki okul ziyaretlerine devam ediyor.

Yaptığı okul ziyaretlerinde, okulları inceleyerek, öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Akbulut, son olarak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Akbulut, sınıfları dolaşarak, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Akbulut, daha sonra okulun fiziki yapısını inceleyerek, okulda görev yapan öğretmenlerle bir toplantı yaptı.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Akbulut, ailelerinden uzakta, eğitim için kendilerine emanet edilen çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Okulları dolaşarak eksiklikleri yerinde tespit edip yaşanan sıkıntıları gideriyoruz. İşin bundan sonraki kısmı ise asıl ustalar ve bizlerin göz bebeği olan öğretmenlerimize kalıyor. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz de performanslarını ortaya koyarak ilçede eğitim seviyesini yükseltmek, mevcut durumdan daha ileriye götürmek için daha fazla emek ve çaba sarf ederek başarı oranının artacağına inanıyorum."

Ziyarette Kaymakam Akbulut'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ile şube müdürleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:27 Kaynak: AA

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