Kaymakam Akça'dan Hazreti Ukkaşe Türbesi'ne ziyaret - Son Dakika

Akça, normalleşme süreci ile birlikte türbeye gelen ziyaretçilere yönelik koronavirüs tedbirlerini de denetledi.

Türbede 2017 yılında başlatılan ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen onarım ve çevre düzeni çalışmaları sürüyor.

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