Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında denetim yaptı.

Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında denetim yaptı. Akça, uzay çatılı pazar yerinde yapılan denetimlerde satıcı ve vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 hakkında bilgilendirmede bulundu. Akça, alınan tedbirlere ne kadar sıkı uyulursa salgını hep birlikte kısa sürede yenebileceklerinin altını çizdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıtaların görev aldığı denetimler sırasında vatandaşlar, semt pazarına sosyal mesafeye göre giriş çıkış yaparak kurallara uydu.

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