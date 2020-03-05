Kaymakam Akgöz'den çiftlik ziyaretleri - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz ilçede faaliyet gösteren besi çiftliklerinde incelemelerde bulundu.



Kaymakam Akköz İlçe merkez ve köylerinde faaliyet gösteren büyükbaş ve küçükbaş besi çiftliklerinden İlçe merkezinde bulunan Ahmet Uğur'a ait büyükbaş besi işletmesini, İlçeye bağlı Geven mezrasında Mehrali Deliktaş'a ait koyun işletmesi ve İlçeye bağlı Boğazdere köyü Erdal Şahin'e ait Damızlık sığır işletmesinde incelemelerde bulunarak işletme sahiplerinde çalışmalar konusunda bilgi aldı.



Kaymakam Akköz yaptığı konuşmada "İlçe ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak böyle tesislerin, tesisi ve üretimi aşamasında Kaymakamlık olarak girişimcilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız" dedi.



İşletme sahibi Mehrali Deliktaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Akköz'e teşekkür etti. - SİVAS