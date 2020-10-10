Kaymakam Akın'a gönderilen çiçekler iki öğrenciye tablet bilgisayar olacak - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesine yeni atanan Kaymakam Muhammed Akın, göreve başladığı günden beri hayırlı olsun ziyaretleri münasebetiyle getirilen çiçekleri yeniden değerlemeye tabi tutarak ücretiyle iki öğrenciye tablet bilgisayar hediye edecek.

Akın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemize atanmam sebebiyle arayan, soran, çiçek gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir yandan işlerimizi takip ederken öte yandan ilçemizi ve sizleri tanımaya gayret gösteriyorum. Burada öğrendiğim ilk şey suyu sert insanı mert bir topluma gelmiş olmamdır. Bu kapsamda göndermiş olduğunuz çiçeklerle uzaktan eğitim alan, maddi durumu yetersiz ihtiyaç sahibi iki öğrenci kardeşimize tablet hediye edilecektir. Bu hayırlı işe vesile olanlara da teşekkür ediyorum."