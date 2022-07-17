Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması - Son Dakika
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Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması

17.07.2022 17:37
Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgilendirmede bulundular.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, öğle saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgilendirmede bulundular.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. An itibari ile kurumlarımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk olmamıştır. Tüm saygıdeğer vatandaşlarımızdan iletişim konusunda duyarlı ve yardımcı olmalarını rica ediyorum. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ise "İlçemiz merkezinde ve kırsal mahallelerinde saat 14.55 itibarıyla meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremi hissettik. Muhtarlarımızla da yapmış olduğum görüşmeler sonucu ilçemizde herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlarımızla koordineli olarak yakından takip ediyoruz. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah afetlerden hepimizi korusun" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi Manisa'daki depreme ilişkin olumsuzluk tespit edilmedi Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Kaynak: İHA

Fatih Akkaya, Ali Tulup, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaymakam Akkaya ve Başkan Tulup'tan deprem açıklaması - Son Dakika
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