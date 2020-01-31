Kaymakam Akköz, kan bağışında bulundu - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ve kamu çalışanları kan bağışında bulundu.

Sivas Kızılay Kan Merkezi yetkililerince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlanan mobil kan bağışı aracında Kaymakam Akköz, kamu çalışanları ve vatandaşlar kan verdi.

Vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına destek vermelerini isteyen Akköz, "Kan acil ihtiyaçtır, her vatandaşın başına gelebilecek durumdur. Sağlıklı insanların kan vererek ihtiyaç sahibi insanlara destek olması bir görevdir. Kan vermek sağlıktır, kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir." dedi.

Kaymakam Akköz, ayrıca kan bağışında bulunan kurum çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.