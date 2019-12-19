Kaymakam Akköz, öğrenci misafirhanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Akköz, öğrenci misafirhanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Akköz, öğrenci misafirhanesinde incelemelerde bulundu

6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmenler tarafından oluşturulan misafirhanede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Akköz, öğrenci misafirhanesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmenler tarafından oluşturulan misafirhanede incelemelerde bulundu.

Zor hava şartlarında köylerine gidemeyen öğrencileri misafir etmek için öğretmenler tarafından oluşturulan misafirhaneyi inceleyen Akköz, yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların en değerli varlıklar olduğunu belirten Akköz, "İlçeye bağlı değişik köylerden okulumuzda eğitim gören 87 öğrenci kışın meydana gelecek kar yağışı ve fırtınadan dolayı mağdur duruma düşmemesi için okulun kullanılmayan bir bölümüne öğretmenler tarafından misafirhane oluşturuldu." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve Şube Müdürü Serhat Duman da hazır bulundu.

Muhammed Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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