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Son Dakika Güncel Kaymakam Akköz öğrencilerle kitap okudu

Kaymakam Akköz öğrencilerle kitap okudu

7 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

Kaymakam Akköz öğrencilerle kitap okudu, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencilerle kitap okuma etkinliğine katıldı.

Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk/Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Akköz, "Sivas İçin Kitap Vakti" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Kitap okumanın önemine dikkati çeken Akköz, "Kitap okumak çocuklarımıza güzel ve başarılı bir gelecek sunmasının yanı sıra onların düşünce ve hayal dünyalarını geliştirerek, gelişimlerini sağlayarak hayatlarında önemli bir rehber haline getirecektir." dedi.

Eğitimi daha nitelikli hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Akköz, "Kitap okumak boş zamanlarda yapılan bir aktivite olarak değil, ekmek yemek, su içmek gibi ihtiyaç hissi olarak algılanmalıdır. Bu proje öğrencilerde kitap okuma bilincini oluşturacaktır." diye konuştu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serhat Duman da katıldı.

Muhammed Burak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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