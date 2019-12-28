Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti

6 saat önce

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Ulaş'ta şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti, System.String[]

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Ulaş'ta şehit ailelerini ziyaret etti.

İlçe merkezi ve Bostankaya köyünde yaşayan şehit aileleriyle bir araya gelen kaymakam Burak Akköz, ailelerin istek ve taleplerini dinledi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirten Akköz, "Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanındayız." dedi.

Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akköz'e teşekkür etti.

Ziyarette İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri de hazır bulundu.

Muhammed Burak, Bostankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama: Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır

Son Dakika Haberleri
21:26 81 İLDE KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
21:25 İBB Başkanı İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti - Son Dakika
21:23 Destan Bursa'dan yazılıyor - Son Dakika
21:21 Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman... - Son Dakika
21:20 Ramayan Programı bu sene 4 gün sürecek - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 21:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Akköz şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]