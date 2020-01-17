Kaymakam Akköz ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti - Son Dakika

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencilerle birlikte İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti.

Karne töreni sonrası öğrencilerle huzurevine geçen Akköz, yaşlılarla sohbet ederek çiçek verdi.

Akköz AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımızca düzenlenen '7'den 70'e Projesi' kapsamında yaşlılarımıza moral ve motivasyon aşılamak, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ilçemizde öğrenim gören ilkokul öğrencimizle huzur evini ziyaret ettik." dedi.