Kaymakam Akköz ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti - Son Dakika
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Kaymakam Akköz ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti

6 saat önce

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencilerle birlikte İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti.

Kaymakam Akköz ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti, System.String[]

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencilerle birlikte İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevini ziyaret etti.

Karne töreni sonrası öğrencilerle huzurevine geçen Akköz, yaşlılarla sohbet ederek çiçek verdi.

Akköz AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımızca düzenlenen '7'den 70'e Projesi' kapsamında yaşlılarımıza moral ve motivasyon aşılamak, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla ilçemizde öğrenim gören ilkokul öğrencimizle huzur evini ziyaret ettik." dedi.

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak, Muhammed Burak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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