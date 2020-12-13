Kaymakam Akpay ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Akpay ilçe emniyet müdürünü ziyaret etti
13.12.2020 16:27
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçede görevine başlayan emniyet müdürü Haluk Karslıoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçede görevine başlayan emniyet müdürü Haluk Karslıoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun'un Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne atanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü olarak Durhasan Güngör göreve başlamış ardından da bir süre Burak Gülcan vekalaten görevi sürdürmüştü. 4 Aralık 2020 tarihi itibariyle emniyet müdürlüğü görevine asaleten Haluk Karslıoğlu getirildi.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, göreve başlayan ilçe emniyet müdürü Haluk Karslıoğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - ÇORUM
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