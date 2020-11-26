Kaymakam Akpay OGC'yi ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Akpay OGC'yi ziyaret etti

26.11.2020 17:21
Kaymakam Akpay OGC'yi ziyaret etti, System.String[]

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulundu.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'ne iade-i ziyarette bulundu. OGC Başkanı Çevrim, Akpay'a cemiyetin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 5 ay önce Osmancık'taki görevine başlayan kaymakam Akpay, ilçeyi tanımak için yapılan köy ziyaretlerinin devam ettiğini ve vatandaşların taleplerini dinleyerek not alındığı ifade etti.

'Salim Savcı, kütüphanesini görüştüler'

Kaymakam Akpay'a teşekkür eden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, cemiyetin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti onursal başkanları merhum Orhan Güçlü ile merhum Salim Savcı'da yad edilirken, Çampınar Köyü'nde bulunan köy kütüphanesinin ilçe merkezine taşınma konusu da gündeme geldi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çampınar Köyü ziyaretinde kütüphaneyi ziyaret ettiğini belirterek kütüphanenin son durumu ile ilgili başkan Çevrim'den bilgi adlı.

Cemiyet Başkanı Çevrim, geçtiğimiz sene vefat eden merhum Salim Savcı'nın 20 yıl önce kurduğu ve 11 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin ilçedeki Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda bulunan yapılardan birinde Osmancık Belediyesi tarafından adıyla birlikte yaşatılacağını söyledi.

'Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'ya anıt mezar'

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay'ın ziyaretinde görüşülen konular arasında Osmancık Gazeteciler Cemiyeti'nin, Osmanlı tarihine damga vurmuş Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın Yunanistan'ın Limni Adası'ndaki mezarının memleketi Osmancık'a taşınması için yapılan çalışmalar da yer aldı.

Bilal Çevrim, kaymakam Akpay'a 1712 yılında Midilli Adası'na sürgün edilen Baltacı Mehmet Paşa'nın mezarının tespit edilebilmesi için Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak karar aldıklarını söyledi.

Limni Adası'ndaki incelemeler sırasında Baltacı Mehmet Paşa'nın Osmancık'ta yaptırdığı çeşmelerin aynısının orada da var olduğunu kaymakam Akpay'a aktaran Çevrim "Baltacı Mehmet Paşa'nın Osmancık'taki eserleri atıl halde iken oradaki eserlerinin faal durumda olması sevindirici bir olay." diyerek Baltacı Mehmet Paşa adına bir anıt mezar yapma tekliflerinin belediye meclisine sunulduğunu ilçe merkezinde bir yerin belirlenmesini beklediklerini belirtti.

'Baltacı Mehmet Paşa tanıtılmalı'

Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa'nın yeni kuşaklara anlatılıp tanıtılması gerektiğini belirten Kaymakam Akpay; "Baltacı Mehmet Paşa, okullarda öğrencilere anlatılabilir. Bununla ilgili Üniversite ile işbirliği sonucunda sempozyumlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa'nın, Rus Çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711'de imzalanan barış anlaşmasının tarihin en önemli olayları arasında yer aldığını hatırlatarak 'Osmancık Uluslararası Barış Festivali' adı altında bir etkinlik yapılmasını önerdiklerini belirterek "Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamlarından birisi olan Baltacı Mehmet Paşa'nın ünü bugün dünyaca bilinmektedir. Bilhassa Baltacı Mehmet Paşa'nın, Rus Çarı I. Petro ile 22 Temmuz 1711'de barış anlaşması imzalaması tarihin en önemli olayları arasında yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan barış anlaşmasının ilçemizin turizm potansiyelini öne çıkarma acısından değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaymakam Akpay OGC'yi ziyaret etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Baltacı Mehmet Paşa, Ayhan Akpay, Osmancık, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Akpay OGC'yi ziyaret etti - Son Dakika


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