Kaymakam Aksoy'dan yaralı Mehmetçiğe ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Aksoy'dan yaralı Mehmetçiğe ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Aksoy'dan yaralı Mehmetçiğe ziyaret

6 saat önce

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Taşkın Özkaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy'dan yaralı Mehmetçiğe ziyaret, System.String[]

Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında yaralanan Uzman Onbaşı Taşkın Özkaya'yı ziyaret etti.

Boyabat ilçesindeki baba ocağında Özkaya'yı ziyaret eden Aksoy, kendisine acil şifalar diledi.


Özkaya ile bir süre sohbet ederek bölgedeki durum hakkında bilgiler alan Aksoy, harekatın başarıyla tamamlanacağına inançlarının tam olduğunu iletti.


Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Keskin ve diğer ilgililer katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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