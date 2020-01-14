Kaymakam Aksoy denetime katıldı, kasksız sürücüleri uyardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Aksoy denetime katıldı, kasksız sürücüleri uyardı - Son Dakika

Kaymakam Aksoy denetime katıldı, kasksız sürücüleri uyardı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerine katılan İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kask kullanmayan sürücüleri uyarıp, kask ve broşür hediye etti.

Kaymakam Aksoy denetime katıldı, kasksız sürücüleri uyardı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerine katılan İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kask kullanmayan sürücüleri uyarıp, kask ve broşür hediye etti.


Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında yapılan denetime Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amir Bahadır Türkyaşa'da katıldı. Kask takmadığı belirlenen sürücüler durduruldu. 15 ceza puan ve 132 lira para cezası kesilmesini bekleyen sürücülere, Kaymakam Ertuğ Şevkey Aksoy tarafından broşür verildi, uyarılıp kask hediye edildi.


Sürücüler bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, kasksız bir daha trafiğe çıkmayacaklarına dair Kaymakam Aksoy'a söz verdi . Sürücülere, kasklarını Kaymakam taktı.


Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy yapılan denetimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Marmaris'te kayıtlı 26 bin motosiklet sürücüsü var. Başka şehirden plaka tescili ile bu rakam 30 bin civarında. İlçemizde kazaların çoğunluğu motosikletli sürücülerden oluşuyor. Ulaşımın kolay olması ve zevkli bir tutku olan motosiklet ile seyahat etmek güzel. Fakat can sağlığımız için kask takılmalıdır. Geçen sene Aralık ayında başlattığımız "Sen kaskınla çok daha havalısın" projesi kapsamında okullarda ehliyeti olan lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledik. Öğrencilere kask dağıttık. Öğrencilerimizi bilgilendirmenin ardından vatandaşlarımızı kask takmalarının hayati mesele olduğunu anlatmak için ekiplerimizle denetimlere başladık. Bizim hedefimiz ceza kesmek değil kask takmanın önemini anlatmaktır. Kask takmamakta ısrar edenlere de ceza işlemler uygulanacaktır. Hedefimiz herkesin kask takmasını sağlamaktır" dedi. - MUĞLA

Atatürk Caddesi, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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