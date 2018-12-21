Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aksoy Gazilerle Yemekte Buluştu

Kaymakam Aksoy Gazilerle Yemekte Buluştu

4 saat önce

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, gazilerle yemekte bir araya geldi.

Kaymakam Aksoy Gazilerle Yemekte Buluştu, System.String[]
Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, gazilerle yemekte bir araya geldi.

İlçedeki Tarihi Taşmektep'teki yemekte gaziler onuruna verilen yemeğe, Kaymakam Can Aksoy'un yanı sıra Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve komutanların yanı sıra polisler katıldı.

Kaymakam Aksoy, burada yaptığı konuşmada, gaziler ve aileleriyle tanışmak için buluştuklarını ifade etti.

Bu tür etkinlikleri sürdürmek istediklerine işaret eden Aksoy, "İnşallah ileriki dönemlerde de şehit ve gazi aileleri ve gazilerimizle farklı sosyal etkinliklerimiz olur. Zaman zaman gazilerimizi ziyaret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Şehit ve gazi aileleriyle hep birlikte bir aileyiz." dedi.

Aksoy'un, tüm gazileri ve ailelerini evlerinde tek tek ziyaret edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:00 Kaynak: AA

Beypazarı, Can Aksoy, Güncel
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