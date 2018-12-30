Kaymakam Aksoy Halk Eğitimi Ziyaret Etti

Beypazarı
Kaymakamı Can Aksoy
, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.
Aksoy, Beypazarı İlçe Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek, atölyelerde inceleme yaptı.
Atölyelerdeki çalışmaları yerinde izleyen Aksoy, İlçe Milli Eğitim müdürü Hürrem Dursun ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Kaplan'dan bilgi aldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kaplan, yeni merkez binası hakında da bilgi vererek, yeni binanın tamamlanmasının ardından daha düzenli bir çalışma ortamına kavuşacaklarını belirtti.
Merkez bünyesindeki gümüş satış reyonları ile tarihi Suluhan Kervansarayı içinde bulunan satış mağazalarının tüm hafta boyunca açık tutulduğunu belirten Kaplan, Beypazarı'na ziyarete gelenlerin buralardan alışveriş yapma imkanı bulduklarını söyledi.