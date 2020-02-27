Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti

7 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti, System.String[]

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Belediye Başkanı Süleyman Acar Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar ziyaretlerinde yaşlıların Regaib Kandili'ni tebrik ederek, kendileriyle bir süre sohbet etti

Ziyarette konuşan Kaymakam Aksoy huzurevi sakinlerine "Sevgiyle, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyor, Regaib kandilinizi en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Yaşlılara hizmet ve hürmetin önemine vurgu yapan Başkan Acar da, "Yaşlılarımıza verdiğimiz hizmeti önemsiyoruz. Sizlerin hayır duasıyla belediyemizin bereketlendiğini düşünüyoruz. Yaptığımız her hizmette, bunun bereketinin altında tabii ki sizlerin duaları var. Sizlerin dualarıyla ilçemiz bereketleniyor." dedi.

Program, ilçe Müftüsü Hasan Limon'un yaptığı duayla sona erdi.

Regaib Kandili, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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