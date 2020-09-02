Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar'dan Zabıtalar Haftası ziyareti - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Zabıtalar Haftası dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi.
Aksoy, Acar ve Özbek, Kızılcahamam Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret ederek Zabıta Müdürü Talip Yüce ve zabıta memurlarının haftasını kutladı.
Acar, zabıta personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:05 - Kaynak: AA
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