Kaymakam Aksoy ile Belediye Başkanı Acar, bir maaşlarını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, nisan ayı maaşlarını, Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Kaymakam Aksoy, yaptığı açıklamada, milletçe birlik, beraberlik ve dayanışma göstermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir maaşıyla katıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Acar ise milli ve manevi kenetlenmenin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Milli ruhumuzu, şuurumuzu, üç aylardaki manevi görevlerimizi tam ifa etme zamanı. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya nisan maaşımı bağışlayarak iştirak ediyorum. Vatandaşlarımızın da imkanları nispetinde katılacağını biliyor, saygıyla selamlıyorum."