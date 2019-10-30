Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan hastane ziyareti

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kaymakam Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, hastanede tedavi gören Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbekile diğer hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyerek, en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti.



Kızılcahamam Devlet Hastanesi nöbetçi doktoru refakatinde hastanede ziyaretlerde bulunan Aksoy ve Acar, hasta yakınlarıyla da görüştü.