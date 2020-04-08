Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar, kapalı pazar yeri projesini inceledi - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkan Süleyman Acar, Yeni Kapalı Pazar Yeri Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Yenice Mahallesi'ndeki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kapalı pazar yerinin, rahat ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapılabilmesine olanak sağlayacağını ifade eden Acar, "Söz verdiğimiz bir projemizi Kızılcahamamlı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.