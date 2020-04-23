Kaymakam Aktaş şehit çocuklarının bayramını kutladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Dikili Mahallesi'nde şehit ailelerini ziyaret eden Aktaş, burada çocuklara bisiklet, bebek ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Şehit annesi Asiye Taşkın'la bir süre görüşen Aktaş, anneye Türk bayrağını takdim etti.

Öte yandan evlerinden çıkamayan çocuklar için özel olarak hazırlanan 23 Nisan aracı, sokakları gezerek öğrencilere mini konser verdi.