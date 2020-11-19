Kaymakam Alemdaroğlu Taşkuyu köyünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Alemdaroğlu Taşkuyu köyünde incelemelerde bulundu
19.11.2020 15:31
Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Aziz Kalenderoğlu, köy ziyaretleri kapsamında Taşkuyu Köyünde incelemelerde bulundu.
Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Aziz Kalenderoğlu, köy ziyaretleri kapsamında Taşkuyu Köyünde incelemelerde bulundu.
Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu Köyünde incelemelerde bulunan Kaymakam Kalenderoğlu, burada köylülerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Kalenderoğlu, köylülerin sorun ve sıkıntılarının çözümü için çalışmalar içerisinde bulunacaklarını dile getirdi. - ADIYAMAN
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