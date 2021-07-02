Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı
02.07.2021 23:06
Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına katıldı İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe kaymakamımız Ali Murat Kayhan başkanlığında "Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısı' gerçekleştirildi.
Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına katıldı İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe kaymakamımız Ali Murat Kayhan başkanlığında "Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısı' gerçekleştirildi. 01. 07. 2021 tarihin de Karakese Mahallesi Karakese İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya emniyet, jandarma ile bazı kurum müdürleri, çevre mahalle muhtarları okul aile birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Murat Kayhan İlçemizde genellikle sorunlar birbirine benziyor, kanalizasyon, suyolların bakımı gibi talepler çok, ilgili kurumlara iletmek üzere notlarımızı alıyor ve takibini yapıyoruz. Bir sonraki toplantılar da hangi aşamaya geldiğimizin analizini de çıkartıyoruz sorunları yerinde görmek dinlemek ve tespit etmek sorunu çözmek kadar da önemli " dedi Kaymakam Ali Murat Kayhan, Toplantıda önce Mahalle Muhtarları ve azalara söz hakkı vererek mahallelin sorunları ile ilgili bilgiler aldı. Mahalle sakinlerinin de taleplerini dinleyen Kaymakam Ali Murat Kayhan "Sorunları öncelik sırasına ve yapılabilirlik durumuna göre takibini yapacağız, " dedi. Kaymakam Ali Murat Kayhan toplantı sonrası ilgili kurum müdürleri ile birlikte mahallede açılması düşünülen kütüphane ile ilgili yer incelemesi de yaptı.
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