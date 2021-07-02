Üye Girişi
Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı - Son Dakika

Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı

02.07.2021 23:06
Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı, System.String[]

Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına katıldı İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe kaymakamımız Ali Murat Kayhan başkanlığında "Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına katıldı İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İlçe kaymakamımız Ali Murat Kayhan başkanlığında "Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısı' gerçekleştirildi. 01. 07. 2021 tarihin de Karakese Mahallesi Karakese İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıya emniyet, jandarma ile bazı kurum müdürleri, çevre mahalle muhtarları okul aile birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Ali Murat Kayhan İlçemizde genellikle sorunlar birbirine benziyor, kanalizasyon, suyolların bakımı gibi talepler çok, ilgili kurumlara iletmek üzere notlarımızı alıyor ve takibini yapıyoruz. Bir sonraki toplantılar da hangi aşamaya geldiğimizin analizini de çıkartıyoruz sorunları yerinde görmek dinlemek ve tespit etmek sorunu çözmek kadar da önemli " dedi Kaymakam Ali Murat Kayhan, Toplantıda önce Mahalle Muhtarları ve azalara söz hakkı vererek mahallelin sorunları ile ilgili bilgiler aldı. Mahalle sakinlerinin de taleplerini dinleyen Kaymakam Ali Murat Kayhan "Sorunları öncelik sırasına ve yapılabilirlik durumuna göre takibini yapacağız, " dedi. Kaymakam Ali Murat Kayhan toplantı sonrası ilgili kurum müdürleri ile birlikte mahallede açılması düşünülen kütüphane ile ilgili yer incelemesi de yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Ali Murat KAYHAN, Hisarcık, Karakese, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu 23:43 Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı 23:27 İsrail güçlerinden Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale: 294 yaralı PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti 23:20 PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü 22:47 Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 22:06 Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? 21:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı 18:30 Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu         
00:01
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı         
23:21
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı         
22:55
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar         
21:55
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 00:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Ali Murat Kayhan Karakese Mahallesindeki Mahalle Muhtarları ve Halk Toplantısına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement